bárbaros

Vídeo

Um bárbaro dentro de uma caminhonete (não é carro de pobre), com um adesivo do 45 (PSDB), que aparece em outro vídeo da sequência, agride o ex-governador, ex-senador e ex-prefeito Jorge Viana com bocagem sem o menor sentido.

Estilo bolsonarista desqualificado querendo briga…pregando o ódio…

São uns bárbaros, fascistas nojentos, que não conseguem viver em democracia.

São caluniadores e provocadores profissionais.





(vídeo publicado no ac)