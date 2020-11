apuraçãotse

A apuração aqui em oestadoacre é da fonte zero, o TSE/TRE

Você acompanha a apuração/divulgação detalhada e resumida

Dica: no começo da apuração vá para a resumida..a detalhada é para saber quem entra e quem não entra.

Acompanhe os dados do seu prefeito, do seu vereador, do seu município…em qualquer local do Brasil…só clicar abaixo no banner (clique agora aí abaixo e aprenda logo como acompanhar)