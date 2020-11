vídeodep

Esse Procon do Acre é uma grande piada…é um órgão inútil…cabide de emprego…tudo que é relacionado à fiscalização de bancos e financeiras sua eficácia é zero – J R Braña B.

Deputado Edvaldo Magalhães

-O Procon precisa bater na porta da Seplag e na porta do cartão avancard, que assalta o servidor com juros escorchantes…vou mostrar o endereço do cartão avancard para ver se o Procon fiscaliza.

Assista: