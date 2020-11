Vídeo: Bocalom, se aconselhe com a ciência…não com bolsonaristas

videobocalom

O quase prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, pisa na bola quando diz que ‘as crianças não têm problema com o covid-19’ para justificar uma possível volta das aulas presenciais na capital.

E os professores, o pessoal de apoio, os funcionários das escolas….que correrão alto risco de contaminação???!!

Não há dado científico que a imunidade de boiada seja uma verdade (como ele cita no vídeo)

E mais: quem vai se responsabilizar pela morte do primeiro aluno, do primeiro professor, do primeiro funcionário numa escola de Rio Branco?

Em todos os países onde as escolas abriram, os governos tiveram que fechá-las novamente devido o aumento da contaminação.

Bocalom, se aconselhe com a ciência…

Não se aconselhe com o senador MBittar.

Assista:

J R Braña B.