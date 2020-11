Governador cumprimenta Bocalom pela vitória: ‘À disposição’

cumprimentogov

Governador GladsonC

Registro os parabéns ao professor e candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a sua vice, Marfisa Galvão, eleitos neste domingo (29) com 104.746 mil votos válidos.

Que Deus abençoe sua gestão frente à administração municipal da capital acreana no quadriênio 2021-2024.

O Governo do Estado do Acre está à disposição para trabalharmos em parceira na busca por melhorias para a população de Rio Branco, assim como dos demais municípios acreanos, colocando sempre o Acre e as pessoas em primeiro lugar.

Certamente a fé e a perseverança são características de um homem que nunca desistiu de seus ideais. Que a mesma esperança de fazer o melhor pelas famílias riobranquenses permaneça em suas metas, guiado pela força e coragem que marcaram sua trajetória até os dias hoje.

Reitero essas palavras ditas ao telefone agora há pouco, e agradeço pelo mesmo respeito e cordialidade.

Com estima e consideração.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre

Em tempo: a charge da noite: meu prefeito Bocalom