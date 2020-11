Presidente do PSol critica petista Cesário por voto em Bocalom

psol

O presidente licenciado do PSol do Acre encaminhou nota em que critica seu homólogo petista, Cesário Braga, por este ter declarado voto em Bocalom, do PP.

Frank Batista disse que ‘não é hora de ressentimentos’:

Nada de ideológico. Bocalon está com Marcio Bittar e com Petecão dois bolsonaristas ferrenhos contra direitos dos trabalhadores. Socorro Neri de longe é melhor do que Bocalon para a cidade de Rio Branco. Tião Viana o derrotou para as eleições de governo com toda a oposição do PT. Não é hora de expressar ressentimentos é hora de continuar pensando no melhor para a cidade de Rio Branco.