Dep Edvaldo: ‘100% dos leitos de UTI de Covid-19 ocupados do PS’

Edvaldo Magalhães demonstra preocupação com esgotamento dos leitos de UTI Covid no Pronto Socorro

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) voltou a alertar as autoridades em Saúde para o aumento dos casos de covid-19 no Acre, especificamente em Rio Branco, e a saturação do sistema de Saúde para atender a demanda. Ele citou que os leitos de UTI Covid do Pronto Socorro de Rio Branco estão sem vagas e não há informações a respeito da situação no Into/Acre.

“Eu li ontem que há uma ocupação de 100% dos leitos de UTI do Pronto Socorro, portanto a capacidade está esgotada. Não se tem notícia da taxa de ocupação no Into. A fila de espera no Into dura de quatro a cinco horas, portanto há uma sobrecarga, uma grande procura.Há a informação da completa ausência de infectologistas no Instituto. Coloco essas questões sem nenhum tipo de alarmismo, mas acho que precisamos tratar do tema no âmbito do Poder Legislativo. Acredito que a Comissão de Saúde chame uma reunião com a Secretaria de Saúde e com os diversos órgãos que tem assento no Comitê para discutir o assunto. Há muitas notícias de uma possível segunda onda no País”, disse o parlamentar.