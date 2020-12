Zen: Novo aumento na conta de energia

aleazen

GabParl

Daniel Zen: “política do governo de sucateamento é desastrosa e afeta diretamente os mais pobres”

(…)

O deputado Daniel Zen (PT) se mostrou muito preocupado com outro aumento na conta de energia, que tem tarifa extra desde a última terça-feira (1º), segundo definiu a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Daniel, durante fala na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), disse que o novo aumento – que será de R$ 6,24 a mais a cada 100 kWh consumidos – é um absurdo!

O deputado também criticou duramente o que chamou de política desastrosa do atual governo: “Mais um aumento na conta de energia elétrica, em grande parte, fruto dessa política desastrosa de sucateamento e privatização que faz os atuais governos, Estadual e Federal. Estão tentando fazer o mesmo com o serviço de água e esgoto. Quem mais sofre com isso são os mais pobres!”

(…)