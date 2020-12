Bocalom e GladsonC em Minas: Tomates verdes fritos

minasaraguari

No Triângulo Mineiro, o paranaense de nascimento Tião Bocalom, prefeito eleito de Rio Branco, escreveu hoje que ‘se sente motivado.’

Vai precisar mesmo.

O desafio dos futuros prefeitos não será fácil.

O país desce a ladeira com o desgoverno Bolsonaro…

Só não ver quem não quer.

Bocalom recebeu a visita do governador na cidade de Araguari e, juntos, visitaram e convidaram a Trebeschi Tomates, produtora e distribuidora, para atuar no Acre.

Não será fácil essa empresa se instalar por aqui.

Bocalom é apenas o prefeito eleito de Rio Branco com pensamentos de governador…

E GladsonC é o governador que ainda não sabe o que fazer com os votos e o grande apoio que recebeu há dois anos e que começa escapar pelas mãos.

Mas, enfim, Bocalom está se sentindo motivado, porém, sua aliança com o governador não é incondicional como a amizade das duas mulheres do filme Tomates verdes fritos, grande sucesso do cinema.

Até o dia 1º de janeiro tudo será possível…

Depois…

J R Braña B.