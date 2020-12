Paolo Rossi, 64: Itália chora seu herói de 1982 na España (2v)

paolorossiit

Principal jornal da Itália, La Stampa

Itália chora Paolo Rossi, herói de 1982, na España, morto aos 64 anos

Técnico italiano Bearzot levou Paolo Rossi à Copa em 82 contra a vontade do país inteiro, que não aprovava sua convocação.

A despedida nas redes sociais de sua esposa. A notícia foi dada no Twitter pelo vice-diretor da RaiSport Enrico Varriale. Estrela da Juve, o técnico Bearzot levou-o à Copa do Mundo da Espanha contra tudo e todos após a desqualificação pelo escândalo das apostas no futebol

(…)

Relembre a fantástica vitória da Itália sobre a melhor seleção brasileira de todos os tempos, a seleção de Telê (em 1982)

Na tv italiana