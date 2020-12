Canal russo: Acre viveu entre 1.300 e 1.700 em aldeias em forma de círculos

acrerussia

E o Acre só fica sabendo quando os estudos já estão prontos e são divulgados. Universidade do Reino Unido sabe mais de nós que nós mesmos. Vivíamos em aldeias, em círculos e similar a um relógio – entre os anos 1300 e 1700.

Un equipo internacional de científicos ha descubierto en la Amazonia brasileña diseños arquitectónicos de antiguas aldeas levantadas entre los años 1300 y 1700 d. C. en forma de círculo, con una disposición similar a la de un reloj, informa la Universidad de Exeter (Reino Unido), que lideró la investigación.

tradução: [Uma equipe internacional de cientistas descobriu projetos arquitetônicos de aldeias antigas construídas entre 1300 e 1700 dC na Amazônia brasileira em forma de círculo, com arranjo semelhante ao de um relógio, relata a University of Exeter (Reino Unido), que conduziu a pesquisa]

El descubrimiento se realizó en el estado de Acre y ha sido posible gracias a tecnología de escaneo LiDAR, la misma que presentan algunos coches autónomos y los nuevos modelos iPhone de Apple para escanear el entorno y calcular distancias. Los investigadores utilizaron un sensor RIEGL VUX-1 UAV, montado en un helicóptero, que permitió documentar un paisaje mucho más complejo y organizado de lo que se pensaba, escondido debajo del dosel arbóreo.

tradução: [A descoberta foi feita no estado do Acre e só foi possível graças à tecnologia de escaneamento LiDAR, a mesma que alguns carros autônomos e os novos modelos de iPhone da Apple apresentam para escanear o ambiente e calcular distâncias. Os pesquisadores utilizaram um sensor UAV RIEGL VUX-1, montado em um helicóptero, que permitiu documentar uma paisagem muito mais complexa e organizada do que se pensava, escondida sob a copa das árvores]

En particular, fueron documentadas más de 35 aldeas y decenas de carreteras, pero se cree que muchas más continúan ocultas en la selva inexplorada. Los pueblos estaban compuestos por entre 3 y 32 montículos dispuestos en círculo, cuyo diámetro variaba entre 40 y 153 metros con una plaza en medio.

tradução: [Em particular, mais de 35 aldeias e dezenas de estradas foram documentadas, mas acredita-se que muitos mais permanecem escondidos na selva inexplorada. As cidades eram compostas por 3 a 32 montes dispostos em círculo, cujo diâmetro variava entre 40 e 153 metros com um quadrado no meio]

El diseño de esas aldeas (O desenho dessas aldeas)

Esas aldeas se conectaban entre sí por caminos que tenían una orientación cardinal: dos que parten en dirección norte y otras dos hacia el sur. Por lo general, las vías rectas conectaban un pueblo con otro, creando una red de comunidades a lo largo de varios kilómetros.

tradução: [Estas aldeias estavam ligadas entre si por estradas de orientação cardinal: duas que partiam para norte e outras duas para sul. Geralmente, as estradas retas conectavam uma cidade a outra, criando uma rede de comunidades que se estendia por vários quilômetros]

Según este estudio, que ha sido publicado en la revista Journal of Computer Applications in Archaeology, la disposición distintiva y ordenada de las aldeas sugiere que los antiguos habitantes de Acre tenían modelos sociales muy específicos para la forma en la que establecían sus comunidades.

tradução: [Essas aldeias estavam ligadas entre si por estradas de orientação cardeal: duas que partiam para o norte e outras duas para o sul. Geralmente, essas linhas retas conectavam uma cidade a outra, criando uma rede de comunidades que se estendia por vários quilômetros]

Anteriormente, ya se habían documentado la presencia de aldeas circulares de montículos en esa región brasileña, pero hasta ahora se desconocía su extensión, diseños arquitectónicos y organización.

tradução: [Anteriormente, já havia sido documentada a presença de aldeias de montículos circulares naquela região brasileira, mas até agora sua extensão, projeto arquitetônico e organização eram desconhecidos]

Pueblos prehispánicos (povos pré-colombianos)

“LiDAR nos ha permitido detectar estos pueblos y sus características como caminos, lo que antes no era posible porque la mayoría no son visibles con los mejores datos disponibles por satélite“, explicó José Iriarte, profesor de la Universidad de Exeter y coautor del trabajo.

tradução: [O LiDAR (scanner) permitiu-nos detectar estas cidades e as suas características como estradas, o que antes não era possível porque a maioria não é visível com os melhores dados de satélite disponíveis”, explica José Iriarte, professor da Universidade de Exeter e coautor do trabalho]

Esta es una prueba más de que la selva tropical ha sido ocupada durante mucho tiempo por comunidades indígenas, cuyas culturas surgieron, sucumbieron, se transformaron y volvieron a surgir, mucho antes de que los europeos tuvieran un impacto en las Américas, destaca el estudio.

tradução: [Essa é mais uma prova de que a floresta tropical há muito é ocupada por comunidades indígenas, cujas culturas surgiram, sucumbiram, se transformaram e ressurgiram muito antes de os europeus terem impacto nas Américas, destaca o estudo]