Governo anuncia 550 milhões em obras (para Sena R$….?)

Nem uma obra ou recursos anunciados para o município de Sena Madureira, que deu a maior vitória proporcional ao governador na eleição passada – oestadoacre

Governo do Acre se prepara para licitar mais de R$ 550 milhões em obras

O Acre será transformado em um grande canteiro de obras a partir de 2021. Por meio de ousados investimentos, que ultrapassam R$ 585 milhões, o governo do Estado já possui um cronograma definido de benfeitorias para todas as regiões acreanas. São avanços significativos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, gestão pública e produção rural.

Rio Branco ganhará seu segundo anel viário, interligando os bairros da chamada parte alta da cidade com a BR-364, propiciando mais um importante vetor de crescimento. A capital também será contemplada com a quinta ponte sobre o rio Acre. A obra conectará os bairros Quinze e Aeroporto Velho, consolidando um novo marco na mobilidade urbana.

Com a nova orla que será construída às margens do rio Acre, no bairro Quinze, Rio Branco contará com mais um belo cartão-postal e espaço de convívio social. O projeto inclui a proteção da encosta, além de um moderno complexo portuário, comercial, turístico e de lazer.

No bairro Bahia Velha, na Baixada da Sobral, o governo implantará quase dois quilômetros de sistema de macrodrenagem para o escoamento de águas pluviais. O principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores e evitar possíveis alagamentos de ruas da comunidade.

Na área da gestão pública, o governo iniciará a construção do Centro Administrativo do Estado. Todos os órgãos das administrações direta e indireta, pertencentes ao governo acreano, serão concentrados em um só local. O conjunto de prédios proporcionará mais economia, melhores condições de trabalho aos servidores públicos e mais comodidade para a população que procura os serviços oferecidos.

O pacote abrange, ainda, a construção de um Centro Logístico e Arquivo Geral do Estado, reforma e ampliação das instalações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), revitalização do Comando-Geral da Polícia Militar e modernização tecnológica da estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda.

Somente em Rio Branco, a soma de todos os investimentos que serão realizados pelo governo do Estado é superior a R$ 258 milhões. De acordo com o governador Gladson Cameli, os recursos provenientes de operação de crédito já estão em caixa e devem ser licitados no início do próximo ano.

“Estamos trabalhando na elaboração destes projetos para que possamos licitá-los até março de 2021. Tenho acompanhado de perto e cobrado agilidade da nossa equipe. A maioria dessas obras será iniciada no próximo verão e junto com as melhorias para a população, vamos aquecer nossa economia, o setor da construção civil, e gerar milhares de emprego em todo o estado”, afirmou o gestor.

No interior, governo de Gladson Cameli investirá R$ 327 milhões em obras

Os municípios do interior do estado receberão a maior parte dos investimentos do governo. Cruzeiro do Sul ganhará sua primeira orla urbanizada às margens do rio Juruá. A estrutura orçada em R$ 75 milhões possuirá proteção da encosta, espaços comerciais e uma ampla área de lazer e convívio social.

A revitalização da rodovia AC-40 é prioridade da gestão Gladson Cameli. Todo o trecho da estrada, entre os municípios de Senador Guiomard e Plácido de Castro, será restaurado. Desde a sua construção, esta será a maior intervenção já realizada em sua pista de rolagem. Ao todo, serão aplicados R$ 70 milhões na obra.

No agronegócio, o governo faz a sua parte para impulsionar o setor. Com a construção de um novo silo graneleiro, em Senador Guiomard, pavimentação asfáltica dos principais polos produtivos e interligação do Cinturão da Produção, entre Bujari e Porto Acre, Gladson Cameli assegura mais de R$ 140,2 milhões para a zona rural.

A modernização dos aeródromos de Jordão e Porto Walter também estão inseridos neste pacote de obras. As pistas de pouso e decolagem dos municípios de difícil serão reconstruídas em concreto armado além de uma ponte em Xapuri. Este tipo de material garante maior durabilidade, mais segurança e menor gasto com manutenção.

“Não vejo a hora de iniciarmos essas obras para melhorar a vida do nosso povo. Sabemos que 2020 não foi um ano fácil, mas tudo indica que 2021 será bem melhor. Estamos fazendo a nossa parte, trabalhando muito para trazermos os recursos. Com muita fé em Deus, vamos executar essas obras com qualidade, transparência e seriedade”, enfatizou Cameli.