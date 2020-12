Morre de covid-19 Kleber, ex-zagueiro do Rio Branco

kleberfutebol

Com informações de Manoel Façanha na sua coluna no ‘Opinião’

O novo coronavírus continua desfalcando a seleção dos craques do passado do futebol acreano. O atacante Luís Rodomilson, o zagueiro Palheta e o goleiro José Augusto de Faria foram as três primeiras vítimas da doença entre aqueles que durante décadas fizeram a alegria da galera no lendário Stadium José de Melo. Nesta sexta-feira (11), o ex-zagueiro Cleiber dos Santos Amaral, de 69 anos, não resistiu a gravidade da doença e passou a fazer parte das estatísticas do vírus maléfico.

(…)