Livro novo na praça: ‘Trabalho docente’, de Hildo Montezuma

O professor Hildo Montezuma acaba de lançar ‘Trabalho docente’, editora APPRIS (compre no link final do post), e também já está disponível na Amazon.

Segundo o autor, a obra é ‘resultado da investigação sobre a relação entre trabalho e educação, realizada nos anos 2016-2017, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica Roberval Cardoso, instituição educativa mantida pelo Governo do Estado do Acre por meio do Instituto de Educação Profissional Dom Moacyr (IDM).’

Nas livrarias de Rio Branco, que dá para contar nos dedos de uma única mão e ainda sobram dedos – ‘Trabalho docente’ deve chegar até o final deste mês.

Clique na imagem abaixo e adquira o livro do professor Hildo Montezuma

Na terça, 20h, Hildo será o convidado de oestadoacre, live