Bolha familiar: Natal e Réveillon sem festa e aglomeração (é isso mesmo!)

natalcovid

Covid-19-Natal

No mundo inteiro as restrições são muito mais duras que as medidas tomadas aqui no Acre.

Aqui nunca houve restrição séria à aglomeração e ao livre circular das pessoas.

Mesmo assim, empresários insistem com seus discursos pensando somente nos seus negócios.

Quase um ano de covid-19 e quase oitocentas mortes no estado e nada, exatamente nada – essa gente aprendeu sobre vidas humanas…

No Natal reúna a sua bolha familiar…

É assim que será no planeta Terra.

E se dê por satisfeito e feliz por estar vivo!

J R Braña B.