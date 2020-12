Perpétua: ‘Plano de vacinação com assinaturas falsas’

ministro

O ministério da Saúde, comandado por Pazuello, entrou com documento falso no STF: colocou o nome de especialistas no plano de vacinação contra Covid, sem que tenha sido assinado por eles, q/ já negaram ter conhecimento do plano. Falsidade ideológica e crime de responsabilidade.

