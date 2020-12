Brasil cai 5 posições no Desenvolvimento Humano

dhbrasil

E nem conhecemos os dados do Acre, por enquanto…

Bahia Notícias

Brasil caiu cinco posições no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano de 2019, que mede o progresso das nações em saúde, educação e renda. O resultado foi apresentado nesta terça-feira (15) no Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud).

(…)

O Brasil agora ocupa 84ª posição, com índice de 0.765, entre 189 países analisados.

(…)

Em nível regional, no entanto, a situação não é favorável. A média brasileira fica à frente apenas do Paraguai (103) e da Bolívia (107).

Chile (43), Argentina (46), Uruguai (55), Peru (79) e Colômbia (83) estão na frente.

(…)