Quem financia do Brasil campanha contra eleição de Biden?

Donaldo Trump já perdeu as eleições, porém seus fanáticos adoradores não desistem…e no Brasil.

Tag (etiqueta no Twitter) produzida no Brasil #BidenWillNeverBePresident (Biden Nunca Será Presidente)…qual ‘gabinete’ financia isso do Brasil?, pergunta a jornalista Hildgard Angel.

Já são mais de 88 mil twitters hoje, escritos em português, mas com a tag em inglês #BidenWillNeverBePresident , defendendo a continuidade de Trump na Casa Branca e acusando fraudes na eleição. Que “gabinete” do Brasil articula e financia isso? — Hildegard Angel (@hilde_angel) December 16, 2020