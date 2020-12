Acre recebe 5,2 milhões para ações de prevenção em defesa da mulher

recursosmulheres

MMFDH

Governo Federal destina R$ 5,2 mi para prevenção à violência contra a mulher no AC

O estado do Acre vai receber R$ 5,2 milhões para o investimento em ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O repasse dos recursos, anunciado nesta segunda-feira (14) pelo Governo Federal, vai garantir a construção de três Casas da Mulher Brasileira (CMB) e o reforço das políticas públicas para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Em Rio Branco (AC), a titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SNPM), Cristiane Britto, reafirmou o compromisso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com a pauta das mulheres.

Na presença do governador do estado, Gladson Cameli, e da vice-prefeita da capital, Marfisa Galvão, a secretária também aproveitou para fazer um apelo. “Esperamos que o governo e o sistema de justiça locais contribuam para o fortalecimento da rede de proteção e que implementem novos equipamentos para garantir às mulheres o acesso ao atendimento adequado”, reforçou.

Além de capital acreana, receberão uma unidade da Casa da Mulher Brasileira os municípios de Cruzeiro do Sul e Epitacolândia. O custo total das novas instalações será de R$ 4,5 milhões. Os recursos são oriundos do Ministério da Defesa.

Ainda serão investidos R$ 120 mil na compra de viaturas e R$ 250 mil na instalação de um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NUIAM) que funcionará junto à Delegacia Regional de Rio Branco. Outros R$ 100 mil foram repassados para o projeto focado no enfrentamento à violência contra a mulher indígena no campo.