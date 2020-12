Oca de Cruzeiro do Sul: o que é bom se copia

ocacruzeiro

Gladson Cameli entrega nova OCA para a população de Cruzeiro do Sul

Gov do Acre – A OCA é um centro de atendimento aos cidadãos de excelência que reúne uma diversidade de serviços públicos. O Acre agora conta com três unidades: em Rio Branco, Xapuri e a mais recente, de Cruzeiro do Sul, que foi inaugurada nesta sexta, 18, pelo governador Gladson Cameli.

(…)

Em tempo: o projeto Oca é original da gestão do então governador Binho Marques, do PT, que a criou em Rio Branco e ampliou até Xapuri.

Em tempo 2: 10 anos depois é instalada a terceira Oca….como é lento esse Acre.!

Em tempo 3: ponto pro Gradis, como dizem algumas pessoas, que fez a sua Oca em dois anos de governo.

Em tempo 4: pode-se até dizer que a Oca é uma invenção acreana…