br364

Trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul

Do governador GladsonC, que está em Manaus

-Em apoio ao Dnit, enviamos na manhã deste domingo, 27, por meio do Deracre, os materiais necessários para recuperação provisória da BR-364, no trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul que desmoronou após forte chuva.

Vídeo gravado por viajante

-Torou, apartou – diz morador que gravou momento, às margens da rodovia.