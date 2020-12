DW, alemã: Reputação do Brasil de Bolsonaro é a pior no mundo

dw

O canal DW, alemão, diz que nenhum país do tamanho do Brasil tem reputação tão arruinada quanto o país ‘governado’ por Bolsonaro.

Diz o veículo de comunicação alemão:

-Gestão desastrosa da pandemia e antagonismo com parceiros aceleraram isolamento do país, em processo celebrado pelo governo como conquista. Hoje, nenhuma nação da estatura do Brasil tem reputação tão ruim no mundo.

