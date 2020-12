flores

Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que tem mais algumas horas no cargo, recebe flores de um cidadão no último dia do mandato….Vídeo abaixo:

Começar meu último dia de 2020, que também é meu último dia à frente da Prefeitura de Rio Branco, recebendo demonstrações de carinho enche meu coração de alegria. Gratidão, querido Pedro Girão, por me presentear com flores e lindas palavras de carinho ❤️ pic.twitter.com/TaBiyj4Uwm — Socorro Neri (@SocorroNeriRB) December 31, 2020