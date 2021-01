bocalomprefeitorb

Bocalom, novo prefeito de Rio Branco

Em quase todas as falas desde a campanha, o novo prefeito de Rio Branco tem nominado pessoas que o seguem há muito tempo dizendo que será com eles que administrará a capital do Acre.

Um desses nomes é o repórter Ailton Oliveira (novo secretário de comunicação), que trabalha com Bocolam desde os tempos de Acrelândia.

Essa é uma virtude de Bocalom…não esquecer os que o ajudaram na longa caminhada até a prefeitura de Rio Branco.

J R Braña B.