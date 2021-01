Inglaterra: Revolta de professores/diretores e colapso em hospitais

professoresingl

E o Reino Unido já vacinou mais de 1 milhão de pessoas – oestadoacre

BBC/Público

Covid-19: Hospitais de Londres, do Sudeste de Inglaterra e do País de Gales ‘em ruptura’

Governo de Boris Johnson enfrenta revolta de professores e diretores contra recomeço das aulas em Inglaterra, depois de ser forçado a adiar a reabertura de escolas primárias de Londres. Reino Unido já vacinou mais de um milhão de pessoas.

Com a taxa de capacidade nas unidades de cuidados intensivos em Londres a chegar aos 114% e os hospitais do País de Gales “em ruptura”, Andrew Goddard, presidente do Royal College of Physicians (equivalente à Ordem dos Médcos), avisou este sábado que a nova variante do coronavírus “se está a espalhar” por todo o Reino Unido e que o “pessoal hospitalar” tem de se preparar para “mais e mais casos”. Isto quando mais de um milhão de pessoas já tomou a primeira dose da vacina da Pfizer/ BioNTech e o país inicia na segunda-feira a administração da segunda vacina aprovada, da Oxford/AstraZeneca.

“Todos os hospitais que não tiveram ainda as grandes pressões que há no Sudeste, em Londres e no sul do País Gales, devem saber que vai na sua direção”, afirmou Goddard à BBC.

(…)