Jerry Correia assume como o novo prefeito de Assis Brasil

De acordo com o regimento interno e a Lei Orgânica do município, o prefeito somente pode ser empossado depois que os vereadores tomam posse e elegem a mesa diretora, uma vez que quem empossa o prefeito e o seu vice, é o presidente da câmara, nesse caso o vereador Wendell Gonçalves.

Após as formalidades de estilo, foi realizado um segundo ato solene no Auditório Municipal, aonde o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves empossou Jerry Correia Marinho (PT) no cargo de prefeito de Assis Brasil e Reginaldo Bezerra Martins (PT) no cargo de vice-prefeito sob juramento para governarem Assis Brasil durante o quadriênio 2021/2024.

(Fonte: assessoria da PMAB)