Loucura: Capa da Vogue Portugal agita internet no país

A edição que vai sair nos próximos dias da revista Vogue, edição Portugal, está causando agitação e polêmica nas redes sociais do país.

Com o título ‘Madness’, loucura, a capa simboliza a doença mental.

A Vogue Portugal propõe quatro capas aos leitores e a edição, que vai para as bancas no próximo dia 10, desta vez é dedicada à loucura, a vários tipos de loucura. Madness é a palavra comum às quatro versões, mas é uma delas que está a suscitar críticas nas redes sociais, aquela em que a modelo Simona Kirchnerova está dentro de uma banheira, ladeada por duas enfermeiras que lhe dão banho. A capa representará a saúde mental, mas este é um tema que não deve ser tratado com leveza, dizem as vozes mais críticas, citadas pelo Guardian.

