Legado do PSDB: novo prefeito de Assis Brasil fecha ginásio do município

assisbrasilacre

PMAB

Na manhã de Segunda-Feira(04) uma comitiva formada pelo Prefeito Jerry Correia(PT), o Vice Prefeito Reginaldo Martins (PT) e os Vereadores Wendell Gonçalves (PSDB), Juraci Pacheco – Jura (PT), Adelson Cunha – Sabiá (PCdoB), Cláudia Gonçalves (PSD), Wermyson Martins (PSDB), Francisco Moura (PCdoB), e Aroldo Batista (MDB), aonde estiveram fiscalizando as condições estruturais da obra do ginásio que foi inaugurada na última quinzena de Dezembro pela gestão anterior.

No tocante foram observadas várias irregularidades na obra, tais como o piso do ginásio não está adequado para as práticas esportivas, problemas nos banheiros, infiltrações, fossa aberta no fundo do terreno, etc.

Com isto, o Prefeito Jerry (PT), informou que estará solicitando a vistoria do espaço por um profissional de engenharia qualificado para que possa fazer os laudos necessários, em relação às irregularidades da obra e dessa forma tomar as medidas cabíveis junto à empresa responsável pela construção. E enquanto isso o ginásio permanecerá fechado, para evitar maiores problemas.

(Assessoria da PMAB)