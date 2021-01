CNC: 66% dos consumidores estão endividados (10% não vão pagar)

endividamento

CNC: número de brasileiros com dívidas cresce no fim de 2020



Indicadores de inadimplência, por outro lado, continuam em declínio

Após três reduções seguidas, o número de brasileiros com dívidas voltou a subir no último mês de 2020, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de dezembro apontou que 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 0,3 ponto percentual com relação a novembro. No comparativo anual, o indicador registrou aumento de 0,7 ponto percentual.

