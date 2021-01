Covid-19: Governo do Acre anuncia vacina para março

vacinamar

Estado se organiza para campanha de vacinação contra a Covid-19

Vacinas serão administradas em duas doses, com intervalo de 15 a 30 dias entre uma dose e outra

Prevista para iniciar a partir de março de 2021, a campanha de vacinação contra o coronavírus já começou a ser discutida na manhã desta terça-feira, 5, pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que receberá do Ministério da Saúde (MS) 460 mil doses para imunização dos grupos prioritários. O governador Gladson Cameli também anunciou a aquisição de mais 700 mil doses pelo Estado.

Equipes técnicas preparadas

Por se tratar de uma vacina nova, a população fica receosa quanto aos efeitos colaterais, mas de acordo com a coordenadora do PNI, Renata Quiles, as equipes estarão preparadas para lidar com possíveis reações adversas.

Em tempo: quem está apostando na confusão da população é Bolsonaro…as vacinas salvam vidas….sempre salvaram.

Em tempo 2: ‘O Brasil não está quebrado’

J R Braña B.