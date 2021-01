Ifac: Inscrições abertas para contratação no Programa Famílias Fortes

ifac

Ifac abre inscrições para contratar colaboradores para atuar no programa Famílias Fortes

O Instituto Federal do Acre, por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), está com inscrições abertas para contratação de colaboradores que desejam atuar junto ao programa Famílias Fortes, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

As vagas, destinadas para as funções de Facilitador e Apoio, são destinadas para as áreas de Psicologia, Pedagogia ou Serviço Social, como também para quem já possui Ensino Médio completo. Os aprovados na seletiva irão receber bolsa nos valores de R$ 40 (Facilitador) e R$ 25 (Apoio) por hora trabalhada.

Acesse aqui o edital

