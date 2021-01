Governo persegue prefeito Mazinho retirando carguinhos

senadgov

Perseguição política vergonhosa!

Na reunião da Associação dos Prefeitos, realizada na sexta-feira em Rio Branco, o governador GladsonC (PP) não suportou a peitada do prefeito de Sena Madureira (MDB), que exigiu que o município receba atenção do executivo.

Mazinho disse que sua cidade sofre com a falta de apoio do governador e do governo.

Deu exemplos:

Migalhas repassadas para a recuperação de ramais, saúde sem apoio e nenhum plano de desenvolvimento do governo para Sena.

Se alguém perguntar qual obra importante do governo (em todas as áreas) está prevista para Sena Madureira a resposta é: zero!

A única obra (parada há meses ou levada em banho-maria para enganar otários) é a reforma do hospital da cidade, e mesmo assim, fruto de emendas de vários deputados federais.

O prefeito Mazinho tem razão e fala por 20 municípios:

-Para o governo só existem duas cidades: Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

É tudo o que este blog de fim do mundo diz há um século….que Sena nunca entrou na agenda do Palácio Rio Branco, e não é somente no governo de GladsonC…vem de longe…inclusive nunca esteve na agenda dos governos da ex-Frente (in)Popular.

Depois da peitada de Mazinho, o que faz sua excelência GladsonC?

Demite indicados pelo prefeito na estrutura do governo no município numa clara postura de perseguição política (esse PT é perseguidor, né não?)

Isso não é postura de um governo!

Nunca foi!

Mas é bom para Sena Madureira aprender a não dar votos a quem não merece…

Deu a maioria de votos ao governo atual (maior vitória proporcional) e recebe nada em troco.

Pode-se até discutir o jeito e a forma Mazinho de ser…

Mas isso não invalida o que ele disse sinceramente para todo o Acre ouvir: o governo do Acre não está nem aí para Sena Madureira!

Em tempo: em 2022: votem GladsonC de novo, votem em MBittar de novo, votem nos deputados federais de outros municípios de novo…e fiquem chupando o dedo na hora da formação da chapa de governo.

J R Braña B.