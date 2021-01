Lembra do Mazinho?: Into pede depilador à família para paciente de Covid

intocovid

Quantos milhões estão sendo repassados para a gestão do Into de Rio Branco?

Será que não dá para comprar depilador para os pacientes vítimas de covid que estão internados?

Pelo jeito a empresa de Goiânia (as ligações para as famílias são do código 62) acha pouco o que recebe, pois simples depiladores (para homens e mulheres pacientes) são requisitados às famílias.

-Esse governo tem muito é propaganda – disse o prefeito Mazinho em reunião com seus homônimos dos municípios e que teve o governador GladsonC presente.

Menos de 24 horas e o governo veio com a guilhotina e cortou os cargos (carguinhos) que o prefeito havia indicado na estrutura do estado no município…

…A lista dos demitidos? A lista não tem a menor importância…o que interessa e é injustificável é o ato de perseguição política feito contra um prefeito de uma cidade de 50 mil habitantes.

O mau exemplo do governo é um tapa na cara de Sena Madureira.

Há tempo para pensar até 22.

J R Braña B.