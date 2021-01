auxílioemerg

Dep federal Perpétua

A vida do pobre vai ser mais dura em 2021. Precisamos garantir a volta do auxílio emergencial que a Câmara aprovou! Essa pauta precisa ser recolocada na ordem do dia, enquanto durar esse nível de desemprego e dificuldades das famílias mais pobres. #AuxílioEmergencialJá pic.twitter.com/njzef9z7L2

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) January 12, 2021