Cruzeiro do Sul e a geração que não pode errar na prefeitura

Zequinha, novo prefeito de Cruzeiro do Sul, e Henrique Afonso, vice, não podem decepcionar agora que estão à frente da prefeitura do município.

Os dois, queiram ou não, são a representação geracional dos ex jovens comunistas que sonhou a revolução social no Juruá.

À frente Edvaldo, Moisés Diniz, Perpétua, Eriton Maia (quase passo batido no Eriton)…(mais o velho e bom Zé Alberto, in memoriam, na retaguarda)

Não importa agora se o Zequinha está no PP e o Henrique no PSD…

Não é possível que tenham esquecido – ou vão esquecer – tudo que aprenderam no convívio e no pensamento socialista de pelo menos duas décadas.

Óbvio que levo mais fé no Zequinha do que no Henrique, que aqui no oestadoacre o chamamos, desde que era deputado federal e chefe da Damares ‘Goiabeira’, de ‘o apocalíptico’, por suas bizarrices políticas.

Por isso lembre, Zequinha: a sua gestão não pode ser uma experiência gladista e pepista exclusivamente…

