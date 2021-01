Venezuela decide ajudar Brasil com oxigênio para Manaus

venbrasil

É a desmoralização completa do incompetente desgoverno Bolsonaro e um ato de solidariedade do governo de Nicolás Maduro com o povo brasileiro

Pois é, aí está a declaração do chanceler Jorge Arreaza, no TT:

-Por instruções do presidente Nicolás Maduro conversamos com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para por imediatamente a sua disposição o oxigênio necessário para atender a necessidade sanitária em Manaus…Solidariedade latino-americana em primeiro lugar!

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil 🇧🇷, @wilsonlimaAM para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en#Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo! — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 14, 2021

Em tempo: quem começa a ficar maduro para cair agora é o mito (dos otários) – J R Braña B.