Gov holandês renuncia com escândalo (aqui 203 mil mortes não é escândalo)

Governo holandês renuncia devido escândalo de subsídios para creches (no Brasil um governo com mais de 203 mil mortes de covid-19 por absoluta omissão, um verdade escândalo humanitário – finge que não está acontecendo nada)

Agência Reuters

HAIA (Reuters) – O governo do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, renunciou coletivamente nesta sexta-feira por sua má administração dos subsídios para creches, informou a emissora nacional NOS.

Rutte deve informar o rei Willem-Alexander da decisão e dar uma entrevista coletiva hoje.

A decisão segue uma investigação parlamentar no mês passado que descobriu que burocratas do serviço de impostos, com supervisão do governo, levaram milhares de famílias à ruína financeira com acusações injustas de fraude.

O relatório do inquérito disse que cerca de 10.000 famílias foram injustamente forçadas a reembolsar dezenas de milhares de euros em subsídios, levando ao desemprego, falências e divórcios. Descreveu essa má gestão ao longo de uma década como uma “injustiça sem precedentes”.

