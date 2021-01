Vídeo: Filho de Bolsonaro faz ‘panelaço’ com pênis consolo

filhobolsonaro

Carlos Bolsonaro, o Carluxo, é misterioso…um luxo!

Ele fez na noite passada o seu panelaço com o que parece ser um pênis consolo, desses comprado em loja de sex shop.

Depois explicou que seu plano fora descoberto e escreveu: ‘Único intuito era pegarem para si os vibradores de seus pares’.

‘Seus pares’…

É o rei da baixaria querendo tirar onda em cima do barulhento protesto do Fora, Bolsonaro nas principais capitais do Brasil.

Não é novidade sendo filho de quem é.

Uma coisa: seu gesto não conseguiu disfarçar o nervosismo politico que ele começa desconfiar aonde vai chegar…

Assista