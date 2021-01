Gov GladsonC, ao lado da pessoa errada: ‘Estou indo buscar as vacinas’

vacinas

Depois, enfim, da enrolação política da Anvisa, que atrasou o que pôde a liberação das vacinas contra o covid-19 – coronavac e oxford, o governador do Acre, GladsonC, avisa que está ‘embarcando’ (me lembrou o velho Moura, do Rio de Janeiro, que sempre estava embarcando alguma coisa para o Acre) com destino a São Paulo para trazer na mala ‘as primeiras doses’ do imunizante chinês.

A propósito, a foto usada por sua excelência no seu Insta é a pior possível para este momento, ao lado do presidente da república mais irresponsável já eleito no Brasil, Bolsonaro.

Poderia ter escolhido uma foto com o seu homônimo, o governador João Dória, afinal de conta, foi São Paulo quem viabilizou a vacina.

Em tempo: João Dória, governador de São Paulo, deixa Bolsonaro e todo seu desgoverno com a brocha, ops, a cloroquina na mão, ao dar início à vacinação hoje em São Paulo.

Em tempo 2: vão dizer alguns sectários da esquerda, ‘ah, mas o Dória é isso e aquilo’….não interessa!…qualquer coisa, qualquer coisa… até o Dória…! é melhor que Bolsonaro para o Brasil.

J R Braña B.