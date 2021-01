monicavacinacovid

Dona Mônica Calazans, uma brasileira.

“Eu fui criticada com piadinha, memes, me chamaram de cobaia. Eu não sou cobaia, sou participante de pesquisa e to muito orgulhosa. Meu nome tá aí no mundo todo, 54 anos, negra e a primeira a ser vacinada.

Vamos nos vacinar. Não tenham medo“, Monica Calazans. ✊🏾❤ pic.twitter.com/nAFJQdhl1T

