china

Então, Fora, Bolsonaro!

no G1

(…)

Traduzindo: Bolsonaro prejudica o Brasil e a relação com a China, dificultando que a gigante econômico forneça o mais rápido possível insumos necessários à produção da vacina contra o covid-19.

Ou seja, só o impeachment de Bolsonaro ajuda o Brasil neste momento.

Mas é aquela história: a elite ainda não sabe o que fazer para seguir dando as cartas no poder sem perder as rédeas…por isso Bolsonaro ainda permanece presidente.

J R Braña B.