Vídeo: Após frustrar governo e sociedade FAB entrega vacina

vacina

Vacina era para ter sido entregue na segunda-feira, 15 horas…chovia muito em Rio Branco e o voo foi deslocado para Porto Velho (RO)…Voo da Latam que trazia governador pousou sem problemas praticamente no mesmo horário.

Depois de frustrar o governador GladsonC e a sociedade ao desviar o voo para Rondônia, com a justificativa de que houve um problema no refrigerador da aeronave que guardava as vacinas, enfim, a FAB conseguiu entregar nesta manhã à secretaria de saúde do Acre as primeiras 40 mil doses da chinesa Coronavac.

-Momento de emoção…obrigado meu Deus! – expressou nas suas contas da rede social, o governador GladsonC.

Vídeo

