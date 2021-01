oestadoacre alertou para a possibilidade de corrupção na fila da vacina

corrupçãovac

Este blog alertou aqui, no mesmo dia que começou a vacinação com as poucas doses que chegaram ao Acre.

Alertou as autoridades (MP, governo e sociedade…) para espertalhões corruptos da capital e municípios furando a fila e tomando vacina antes dos grupos prioritários (pessoas que estão na linha de frente da saúde combatendo o covid-19 e idosos de 80 anos em diante.)

O que possivelmente pode estar acontecendo nas terras de Galvez (o que seria ridículo e revoltante), está acontecendo no restante do Brasil…conforme mostra a Veja abaixo

Vacina escassa: o cinismo de brasileiros furando fila e pensando que corruptos são sempre os outros #DiárioDaVacina #VEJA https://t.co/PjnRM3165W pic.twitter.com/lkon0N0ys1 — VEJA (@VEJA) January 21, 2021