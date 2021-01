Quais os critérios para a distribuição de vacinas no Acre?

vacinadosescovid-19

Apenas 40 mil doses de Coronavac foram enviadas ao Acre pelo sinistro governo Bolsonaro (ministério da saúde).

A insuficiência da vacina anti-covid-19 no Acre é alarmante, como é insuficiente e alarmante em todo país.

Cada indivíduo terá que tomar duas doses do imunizante para obter os efeitos esperados, a proteção efetiva.

Sena Madureira, que tem mais de 45 mil habitantes recebeu 203 doses (vai atender apenas 101 pessoas).

Cruzeiro do Sul, com 80 mil habitantes, menos do dobro, recebeu quase mil doses (933)…ou seja, mais de quatro vezes e meia do que Sena.

Os critérios de distribuição aos municípios são estranhos, para ser elegante…

Quais são mesmo os critérios?

Números de habitantes (seria o normal esse critério).

Número de infectados?

Número de trabalhadores na saúde e de idosos?

Privilégio político?

Quais os critérios para chegar a vacina no interior do Acre?

