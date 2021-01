Biden: Bandeira gay autorizada nas repartições públicas

bideneua

O novo presidente dos Estados Unidos autoriza o uso da bandeira arco-íris, símbolo LGBT, a ser usada nas repartições públicas, ao lado da bandeira do país.

-Precisamos proteger e apoiar essas pessoas (os gays) – diz Joe Biden.

(…)

Antony Blinken, o novo chefe da diplomacia americana, afirmou, diante do Senado, que embaixadores americanos voltarão a ser autorizados a colocar uma bandeira que simboliza o movimento LGBT em suas agendas e em seus escritórios…. (Uol)

(…)

Copia, Mito, copia!

Que vergonha viver num país onde Bolsonaro é presidente!

Elza Soares tira um sarro, também, do Mito (dos otários)

Braseeeeeeeel! O governo do nosso país tanto se inspira no mood americano. Quer se inspirar com essa aqui, não?! 👇🏾

Biden autoriza uso de Bandeira LGBT em órgãos do governo: “Precisamos assumir o papel de proteger estas pessoas” https://t.co/UFn0QgMwoF

— Elza Soares (@ElzaSoares) January 23, 2021