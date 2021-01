Teoria e fato: Acordo feito na alcova do prefeito Mazinho

acordosena

Teoria: Um acordo teria sido fechado com o DEM para que o vereador eleito do partido, Elvis Danny, apoiasse o candidato do prefeito à presidência de câmara de Sena.

A conversa teria acontecido no quarto de Mazinho, quando este convalescia com problemas de saúde.

O combinado não teria sido cumprido.

Fato: Elvis absteve-se na votação da câmara, que elegeu não o nome preferido da prefeitura (Alípio), mas o vereador Jacamim e o prefeito, numa engenharia clássica da política – conseguiu manter, mesmo assim, o controle da mesa diretora….por um voto.

O prefeito Mazinho deve ter pensado com seus botões depois do episódio:

-Se o deputado federal Alan Rick e seu primeiro-ministro Jairo Cassiano não controlam o seu vereador, não será eu que vou fazê-lo.

Por isso o vereador Elvis, o mais votado da cidade, está sem espaço na prefeitura…ele e o DEM.

E o Zé Maria deve ter matutado muito nas suas férias tomando uma água de coco.

J R Braña B.