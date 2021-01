Sem noção: MP vai pra cima de vereador de Sena que distribuía Ivermectina

mpvereadorsena

Vereador Denis Araújo anunciou, no último dia 14, que estava levando algumas caixas de ivermectina para moradores da zona rural de Sena Madureira. Sem prescrição médica, ele disse que pensou em ajudar e não se preocupou se medicação iria fazer mal aos pacientes com Covid-19.

(…)

O vereador de Sena Madureira, interior do Acre, Denis Araújo (PSDB) está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) por distribuir o medicamento ivermectina para moradores do Ramal do Quinze, na BR-364, para o tratamento de Covid-19.

(…)

Em tempo: é a consequência da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que orienta o tratamento precoce anti-covid…e a ciência já disse que isso é lorota…não existe tratamento precoce para covid-19.

Em tempo 2: Cloroquina, Ivermectina e outros…são drogas que não servem para covid-19…mas os tontos continuam a copiar o Mito (dos otários) e seu ministro da Çaúde. (contém ironia)

