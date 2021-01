Peru decreta quarentena na iminência de ‘risco extremo’

perucovid19

Só em Lima, 650 pessoas esperam uma vaga na UCI, segundo a Sociedade Peruana de Medicina Preventiva.

O Peru espera receber, após pagamento de 26 milhões de Dólares, 1 milhão de doses de vacina anti-covid-19 do laboratório chinês Sinopharm .

La Tercera

Perú vuelve a confinarse. El Presidente interino, Francisco Sagasti, anunció este martes una cuarentena total para Lima y otras ocho regiones (de las 24 del país) del 31 de enero al 14 de febrero, después de que fueran incluidas en el “nivel extremo” de la escala establecida para medir el impacto de la pandemia a nivel territorial.

(Peru volta a fechar-se. O presidente interino, Francisco Sagasti, anunciou na terça uma quarentena total para lima e outras oito regiões (de um total de 24 do país) do 31 deste mês a 14 de fevereiro, depois que foram incluídas no ‘nível extremo’ da escala estabelecida para medir o impacto da pandemia em nível territorial,)

(…)

Em tempo: governo do Acre diz que vai fechar fronteira para evitar saturação dos hospitais do Alto Acre.