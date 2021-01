Covid-19: Menos de 0,5% vacinados no Acre

covidacre

Com alta nos números de contágio, o Acre só vacinou até agora 0,45% de uma população de 900 mil pessoas.

Ou seja, mais ou menos 4 mil pessoas foram vacinadas na primeira dose.

O pior desempenho no país é Mato Grosso (capital Cuiabá), estado onde o agronegócio é muito forte (surpreso?)

Acre – alta na contaminação – 860 mortes

Brasil (do governo Bolsonaro) tem o pior desempenho no combate ao covid-19 no mundo

(fonte: consórcio formado G1, OGlobo, Extra, Estadão, Folha de S. Paulo e Uol)