Senador Renan pede prisão para Moro e Dallagnol (‘bando, quadrilha’)

As novas aberrações da #Lavajato vão além da mera promiscuidade entre @SF_Moro e @deltanmd.O bando, chefiado por Moro,montou uma arapuca para fraudar a história brasileira.Mais do que declarar a parcialidade do Torquemadas, a democracia impõe a prisão de toda quadrilha. #AnulaSTF https://t.co/nPi87RTsCq

— Renan Calheiros (@renancalheiros) January 29, 2021